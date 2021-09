UNDER 21 La Germania chiude il set allo “Stadium”: San Marino ko 6-0 La prima del biennio per la Nazionale Under 21 si chiude con una sconfitta per 6-0 contro la Germania campione in carica. Buone indicazioni per il CT Costantini in vista delle prossime sfide.

La Nazionale Under 21 ha personalità. Lo si vede dalle belle giocate, dalla voglia di non mollare mai e di rialzarsi nelle difficoltà. Di fronte, però, c'è la Germania che ha cannibalizzato le ultime edizioni degli Europei di categoria arrivando in finale in 3 occasioni e vincendone 2. E dopo soli 180 secondi il punteggio si sblocca: Moukoko – classe 2004 – ne porta a spasso 2 e calcia, sulla ribattuta arriva Krauss che scaraventa in porta e non lascia scampo all'esordiente Colombo. Come detto, però, i ragazzi di Costantini non si disuniscono anche se al 20' arriva il raddoppio: uno-due ad ampio respiro tra Appelkamp e Burkardt, il capitano è glaciale di fronte al portiere e non sbaglia. Il problema, per i biancazzurrini, è il finale di frazione quando la Germania ne segna addirittura 3 in 5 minuti. Il primo di questi è l'unica sbavatura di Colombo che sbaglia i tempi dell'uscita, Burkardt approfitta del rimpallo con Moretti e serve Moukoko che segna il gol più facile della sua carriera. Il baby-fenomeno del Borussia Dortmund – che a 16 anni è già detentore di diversi record in Bundesliga e Champions League – dà saggio delle sue qualità due minuti dopo quando si inserisce con i tempi giusti e va con il mancino in diagonale, Colombo respinge ma non può nulla sul tap-in. E non è ancora finita qui: Burkardt si gira bene e fa 5-0 chiudendo gli ultimi 5 minuti da “horror” per la banda Costantini.

Che, però, ad inizio ripresa parte molto meglio: grande giocata di Pancotti che se ne va sulla sinistra e viene atterrato da Massimo. Il direttore di gara lascia proseguire, qualche dubbio rimane. Sull'altro versante Colombo è attento sul solito Moukoko mentre Cecchetti riparte in contropiede ma si perde sul più bello e viene recuperato dalla difesa di Kuntz. Il definitivo 6-0 arriva ai -20: errore in disimpegno di Moretti, il neo-entrato Leweling si invola e – complice una deviazione – trova il gol. Che anche San Marino meriterebbe: punizione tagliata e Franciosi, tutto solo, non arriva per questione di centimetri. L'ultima emozione è con il colpo da 0 metri di Leweling, respinto d'istinto da un grande Colombo. La prima dei biancazzurrini è positiva, al di la del risultato: il biennio può regalare tante soddisfazioni.



