NATIONS LEAGUE La gioia di Nicolás per la vittoria di San Marino e la dedica di Cevoli La mamma del giovane tifoso spagnolo ci racconta in un messaggio la felicità del figlio per il risultato conquistato in Lichtenstein dalla nazionale del Titano.

Al termine della storica vittoria in Lichtenstein, il ct Roberto Cevoli ha voluto dedicare la vittoria a un giovane tifoso di San Marino:

"Volevo solo dedicare la vittoria a Nicolás, il ragazzo che ci è venuto a trovare ad Andorra, è un ragazzo che ha qualche difficoltà però è un nostro grande tifoso, dedichiamo la vittoria a Nicolás"

San Marino è anche questo. Una passione coinvolgente che va oltre i suoi confini e Nicolás è l'esempio dei tanti tifosi del calcio sammarinese. Una passione nata guardando un documentario dedicato alla nazionale del Titano, che ha fatto scoccare la scintilla in questo giovanissimo tifoso spagnolo che con la famiglia ha raggiunto Andorra da Saragozza per tifare San Marino. Roberto Cevoli ha dedicato a Nicolas il risultato conquistato in Liechtenstein. Un traguardo incredibile che rappresenta un bel premio per tutti i tifosi di San Marino che seguono sempre la Nazionale. Anche a Vaduz erano in tanti, con la Brigata Mai 1 Gioia a unire questa passione tanti tifosi. San Marino che unisce e appassiona che ha scritto un'altra pagina di storia.

"Ciao, sono la mamma di Nicolás e volevo approfittare di questa occasione per ringraziare l'allenatore della nazionale di San Marino per aver dedicato a Nicolás questa grande vittoria. Nicolás è un grande tifoso di San Marino e ha vissuto la partita con tantissima intensità e tanta gioia. E, beh, il fatto che il giorno dopo gli abbiano dedicato questa vittoria è stato qualcosa di davvero speciale. Quindi, da parte sua, un enorme grazie e che da ora in poi continuiate a raccogliere successi e vittorie. Un abbraccio molto grande da parte di Nicolás e di tutta la famiglia".

