MERCATO La Juvenes annuncia altri 8 arrivi, D'Antona, Ale e Merlonghi al San Marino Scatenato il club di Dogana che in due giorni ufficializza 12 innesti.

Letteralmente scatenata la Juvenes/Dogana che, in due giorni annuncia 12 nuovi acquisti. Dal Domagnano arriva il portiere Colonna, Dal Tre Penne i centrocampisti Gaiani e Giovagnoli, dal Sa Giovanni il difensore Stefano Sartini e gli attaccanti Nicola Sartini e Aprea, dal Riccione torna la punta Benedetti e dal Faetano il centrocampista Lisi. Questi 8 si sommano al poker di ieri, quando erano stati ufficializzati l'ingaggio del difensore Ghiggini, sempre dal San Giovanni, e i ritorni dal Riccione dei fratelli Borghini, gli esterni Gianmaria e Giacomo, e del difensore Parma, dal Domagnano.

Primi innesti anche per il San Marino: presi con un biennale l'esterno alto classe 2007 Carmelo D'Antona, cresciuto nella Lucchese e reduce da 24 presenze e un gol in D col Licata, e il difensore centrale classe '95 Agustin Ale, titolare dell'Imolese nell'ultima annata e con in curriculum 5 presenze nell'Uruguay U20 e 11 in Libertadores, con River Plate Montevideo e Delfin. Davanti arriva anche il classe '88 Mario Merlonghi, giocatore di grande esperienza in Serie D con 28 presenze e 6 reti nell'ultimo campionato, in maglia Sammaurese.

