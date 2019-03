La Juvenes Dogana allo spareggio tra le polemiche

Questo sarà un gol che farà discutere per parecchio: minuto numero 91, il Cailungo deve vincere e la Juvenes/Dogana anche. Gallinetta sale ma i biancorossoazzurri ripartono. E' un 2 vs 1 senza portiere, Sorrentino serve Cuomo che deposita in rete a porta sguarnita. E' il gol che porterebbe Serravalle ai play-off senza passare dallo spareggio e invece il guardalinee annulla tutto per fuorigioco tra le proteste veementi della Juvenes. E il match era iniziato con un altro gol annullato: Casadei se la aggiusta con la mano e mette dentro. De Girolamo lo pizzica e cancella tutto. Cailungo che invece va in ripartenza con Jacopo Raschi ma Manzaroli esce bene e lo mura. Sull'altro versante fa lo stesso Gallinetta sul diagonale di Sorrentino.

Le emozioni, poi, sono tutte per la ripresa. Capitan Mantovani serve Luca Sorrentino sul filo del fuorigioco. Staffilata all'angolino e la Juvenes/Dogana è avanti e, in questo momento, anche ai play-off senza lo spareggio. Al Cailungo invece servirebbero due gol per vincere e giocarsi poi tutto il 3 aprile. Manzaroli devia il tentativo di autogol di Mantovani, sul corner successivo il neo-entrato Acquarelli svetta sopra tutti ed incorna per l'1-1. A 5 minuti dalla fine è tutto in parità ma è una X che non serve a nessuno. Pellino si invola e prova ad incrociare, ancora Manzaroli fa la differenza prima del rocambolesco gol annullato a Cuomo. Da lì si scatena un parapiglia che vede Poli allontanato per doppia ammonizione e un gioco che riprende dopo un paio di minuti. E Bucci avrebbe pure l'occasione del colpaccio ma spara alto con il mancino. Cailungo che quindi viene eliminato nella maniera più incredibile, Juvenes/Dogana che si gioca tutto nel derby di Serravalle con il Cosmos. In palio c'è La Fiorita e i quarti di finale dei play-off.