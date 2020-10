La Juvenes/Dogana batte il Domagnano 2-0 e porta a casa la prima vittoria in campionato

Quello che non è successo in Coppa accade in campionato. Mercoledi il Domagnano si impone per 3-1, il sabato sorride al club di Serravalle che ribalta il pronostico e vince per 2-0 portando a casa la prima vittoria in questo campionato al termine di una prestazione convincente. Ma andiamo con ordine, primo tempo equilibrato con occasioni potenziali da una patte e dall'altra anche se i portieri non vengono chiamati in causa se non per ordinaria amministrazione. Qualcosa in più da parte del Domagnano che ha un maggior predominio territoriale ma la Juvenes/Dogana è messa molto bene in campo per poi pungere in contropiede. Un primo tempo tutto sommato equilibrato va in archivio con il risultato di 0-0. Nella ripresa il tecnico del Domagnano toglie il centroavanti Angelini, problema fisico, per inserire Semprini.

La partita si sblocca grazie ad una prodezza di rara bellezza. Davide Merli classe 2000 lascia partire un destro sontuoso che non lascia scampo a Leardini. Goal meraviglia del giovane fantasista. Non c'è la reazione giallorossa nonostante la girandola di sostituzioni e l'inserimento di Jaupi a dar peso all'attacco. Il più energico è Ambrogetti suoi ripetuti tentativi senza trovare la via del goal. Nel momento di maggior sforzo Domagnano per arrivare al pareggio, arriva invece il raddoppio della Juvenes/Dogana. Fallo di Bacchiocchi su Baldini. Rigore, di cui si incarica lo stesso Matteo Baldini, Leardini intuisce e respinge sui piedi dello stesso Baldini che ribadisce in rete per il raddoppio che vale la prima vittoria della squadra di Manuel Amati. Al campo sportivo di Montecchio, Juvenes/Dogana batte Domagnano 2-0