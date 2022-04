CAMPIONATO SAMMARINESE La Juvenes/Dogana continua a sperare, pareggio Tre Fiori Il Tre Penne perde la vetta del campionato e la Virtus è di nuovo sola al quarto posto. Pareggiano i gialloblu contro il Murata mentre la Juvenes/Dogana tiene accese le speranze di accedere agli spareggi superando il San Giovanni con un netto 4-1.

Il Tre Penne non è più la capolista del campionato sammarinese, al contrario la Virtus approfitta della sconfitta del Pennarossa e torna da sola al quarto posto che vale i play-off diretti. Nel big match del recupero della 16^ giornata Jacopo Raschi la sblocca con una magia: destro a giro sotto l'incrocio dei pali e Migani è battuto. L'estremo difensore del Tre Penne, poi, tocca ma non basta sull'inzuccata di Nodari per il 2-0 dei neroverdi di Bizzotto. Nella ripresa Città protesta per un possibile rigore non assegnato dal direttore di gara dopo un contatto in area tra Badalassi e Giacomoni, potrebbe sfruttare la superiorità numerica dopo il secondo giallo a Gori e accorcia le distanze con il bel gol di Matteo Semprini. Sul 2-1 altre proteste dei biancazzurri che si vedono annullare il possibile pareggio di Ceccaroli per un fuorigioco e allora la Virtus può festeggiare. E portarsi a soli due punti dal Tre Fiori terzo che non va oltre lo 0-0 contro il Murata. Oltre alla traversa colpita da De Falco su punizione, è un assedio della squadra di Fiorentino che non riesce – però – a colpire.

Chi, invece, ha un sussulto d'orgoglio e continua a sperare negli spareggi play-off è la Juvenes/Dogana che va sotto con il San Giovanni per effetto della rete di Senja, poi recupera e dilaga. Il pareggio, già nel primo tempo, è di Michelotti con una staffilata dal limite mentre – nella ripresa – Acquarelli, di testa, firma il sorpasso. Tris ad opera di Zucchi e definitivo 4-1 con Merli. La Juvenes sale a quota 17, a -7 proprio dal San Giovanni 12°. A 4 giornate dal termine la missione è difficile ma non impossibile.

