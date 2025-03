La Juvenes Dogana ha un nuovo Direttore Sportivo: è Fabio Gentilini

Trascorrerà meno tempo con i guantoni e forse un po’ di più con il telefono in mano, fatto sta che la carriera di Fabio Gentilini, uno dei portieri più iconici del campionato sammarinese, sta prendendo una netta direzione. Da questa settimana infatti è lui a ricoprire il ruolo di Direttore Sportivo della Juvenes Dogana, pur continuando a indossare la sua maglia numero 84 per le restanti partite della stagione. Il Presidente Massimo Zavatta e la dirigenza biancorossoblu ha deciso che potesse essere proprio l’estremo difensore della Juvenes Dogana, grazie alla propria esperienza ma soprattutto serietà e determinazione, la persona giusta per gestire la rosa e iniziare, fin da subito, a lavorare per rinforzare l’organico in vista della prossima edizione del campionato sammarinese.

«Sono ormai tre anni che Fabio Gentilini è entrato a far parte della famiglia della Juvenes Dogana - commenta il Presidente Massimo Zavatta - e in tutti questi anni ci ha sempre dimostrato di essere oltre che un grande portiere anche un grande uomo. Fabio rappresenta a pieno i valori che muovono la Juvenes Dogana. È una persona di valore, un uomo che una volta data la parola la mantiene, cascasse il mondo, per il quale una stretta di mano vale più di una firma su un contratto. Quello che apprezzo di Fabio è che non si nasconde mai dietro retoriche, e ha sempre il coraggio di dire le cose come stanno, con onestà e trasparenza. La Juvenes Dogana ha una filosofia chiara: prima vengono le persone con i loro valori, poi i giocatori e Fabio rispecchia appieno questo pensiero. Siamo certi che è la figura giusta che potrà aiutare, assieme al nostro staff, la Juvenes Dogana a fare il salto di qualità. Siamo davvero felici di aver dato a Gentilini la possibilità di proseguire la sua carriera nel calcio con un ruolo di alto profilo e di averlo ancora qui alla Juvenes per i prossimi anni».

«Ringrazio la società per la fiducia accordata - dice Fabio Gentilini - come ogni volta che ho firmato un contratto da giocatore anche stavolta sono certo di dare il massimo. Si tratta di una svolta importante dopo tanti anni tra i pali, ma allo stesso tempo mi ritengo molto motivato ed elettrizzato. Conosco bene il campionato sammarinese e tanti giocatori che gravitano nell’ambiente, sarà proprio dai rapporti che inizierò il mio percorso da dirigente. Vorrei in primo luogo fare in modo che si venga a creare una simbiosi importante tra squadra, staff e società, formare un gruppo in cui possano vigere regole, coerenza e spirito di appartenenza. Cercheremo giocatori vogliosi e motivati nell’affrontare un nuovo progetto di crescita».