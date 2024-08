CAMPIONATO SAMMARINESE La Juvenes/Dogana riparte da Fabbri e dai giovani Dopo una buona stagione chiusa ai quarti playoff, la JD ha avviato la rifondazione e l'ha affidata all'ex Murata: "Nessun obiettivo a lungo termine, puntiamo su corsa e voglia di emergere".

Dopo una buona stagione chiusa ai quarti playoff – nei quali ha spaventato il Tre Penne sfiorando una clamorosa rimonta – la Juvenes/Dogana ha avviato la rifondazione. A partire dalla panchina: Manuel Amati ha ceduto il posto ad Achille Fabbri, già al Murata nel triennio '19-'22 e reduce dall'esperienza in Nazionale, come collaboratore di Costantini.

Anno zero e obiettivi che verranno pian piano, per una Juvenes ancora in divenire e che ha salutato più di un titolare, tra cui i Borghini, Manfroni e Benedetti. Il terzino Arradi – tra i protagonisti de La Fiorita che ha passato il turno in Conference League – è l'ultimo innesto di un mercato che ha portato tanti volti nuovi, molti dei quali giovani.

Nel video le parole dell'allenatore della Juvenes/Dogana, Achille Fabbri

