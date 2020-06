La Juvenes/Dogana riparte da Manuel Amati

La Juvenes/Dogana era alla ricerca di un allenatore che conoscesse bene il mondo del calcio sammarinese: identikit perfetto di Manuel Amati. Giocatore con il Pennarossa prima e allenatore con il Fiorentino poi – fino alla fine del lockdown – l'ex attaccante è il nuovo tecnico della formazione di Serravalle. Un ritorno al passato per Amati che già aveva vestito la maglia della Juvenes.

Amati succede a Damato sulla panchina biancorossoblu ed avrà il non semplicissimo compito di rialzare una squadra reduce da una stagione disastrosa. Nessuna vittoria tra Prima e Seconda Fase per la Juvenes 19/20. L'obiettivo è sicuramente cambiare rotta. Il sogno rimane l'Europa, già conquistata dalla Juvenes per ben 4 volte nella sua “giovane” storia. Il neo-tecnico non si pone limiti.

Nel servizio l'intervista a Manuel Amati, allenatore Juvenes/Dogana.