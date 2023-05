UNDER 12 La Juvenes-Dogana si prende anche il titolo primaverile Battuto il Fiorentino per 5 a 2

La Juvenes-Dogana si prende anche il titolo primaverile.

La formazione Under 12 della Juvenes-Dogana fa il bis: a dicembre si era aggiudicata il titolo autunnale, sabato ha fatto lo stesso con quello primaverile. In entrambi i casi è stato il Fiorentino di Paolo Tarini ad arrendersi ai ragazzi di Dario Sartori, padroni anche della regular season, chiusa con un +6 proprio nei riguardi del Fiorentino. La gara valevole per il titolo, diretta da Andrea Righi con l’assistenza di Elisa Cecchetti ed Andrea Zaghini. Il Fiorentino, indietro nella classifica del Girone Azzurro, avrebbe dovuto aggiudicarsi almeno una frazione di gioco in più dei rivali nel complesso della sfida. L’equilibrio avrebbe premiato la Juvenes-Dogana. Quest’ultima decide però di non correre rischi, sbloccando la gara già al 1’ con Samuel Mattei e scappando sul 3-0 con lo stesso Mattei e con il rigore di Edoardo Gobbi. Il secondo tempo si apre con il vantaggio della Juvenes-Dogana a firma di Nathan Sensoli, ma il Tre Fiori reagisce e porta dalla sua parte la frazione di gioco grazie ai centri di Cristian Selva e di Luca Crudi. A questo punto la squadra di Tarini aveva una sola strada davanti a sé per poter sollevare il trofeo: vincere il terzo ed ultimo tempo. Invece quest’ultimo è ancora appannaggio della Juvenes-Dogana, che si fa bastare il gol di Nathan Sensoli per far suo l’aggregato e regalarsi il doblete stagionale.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: