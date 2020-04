Ignazio Damato via skype

Coronavirus o no, non è stato il campionato della Juvenes/Dogana. Avvio complicato che ha portato nella seconda parte della prima fase al cambio di panchina e con l'arrivo di Ignazio Damato la squadra ha recuperato compatezza e voglia di soffrire. Lo stop, sacrosanto e dovuto alla necessità di preservare la salute di tutti, ora potrebbe nella fase 2 essere superato da propositi di ripartenza. E sarebbe per Damato la cosa più giusta.

Nel servizio l'allenatore della Juvenes/Dogana Ignazio Amato