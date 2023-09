CAMPIONATO La Juvenes ferma il Tre Penne, 1-1 a Montecchio A Pieri risponde Colonna. Il Cosmos liquida 4-1 il Domagnano, il Fiorentino batte 1-0 il Pennarossa.

Dopo l'amarezza di Supercoppa, il Tre Penne stecca anche l'esordio in campionato. Merito di un'ottima Juvenes/Dogana, capace di imporre ai campioni in carica un 1-1 giusto, per quanto visto a Montecchio.

Gol e occasioni quasi solo dopo l'intervallo, mentre un primo tempo al valium regala poco o nulla: Benedetti incrocia dal limite e manda sul fondo, di là Gai a imbeccare Pieri che va via a Valentini e arriva fino a Gentilini, efficace in uscita bassa. Ancora Dogana con gli affondi di Cevoli: in chiusura di frazione palla dentro sulla quale Colonna raccoglie la chiusura di Barretta e scarica su Migani, al rientro invece servizio per la testa di Stella, che va a salve.

Prologo di una ripresa ben più frizzante e presto nel vivo: gran corridoio di Dormi per la discesa a destra di Vandi, palla dentro e tocco di Pieri in buca d'angolo per il vantaggio Tre Penne. Siamo al 54°, tempo altri 6' ed è tutto vanificato: Giacomo Borghini ripropone di testa e al resto pensa Colonna, inventandosi una girata da appena fuori area che s'infila dritta sotto l'incrocio, per una patta da applausi.

I gol finiscono qui, ma ci sarà molto altro: sempre Colonna riceve sull'ennesima avanzata di Cevoli, Barretta lo ferma e sugli sviluppi Stella carica il mancino, con Migani a respingere. Il Tre Penne segna di nuovo sul tiro senza pretese di Barretta che sbatte sul tacco di Dormi, che però è nettamente in fuorigioco. Quindi gli ultimi fuochi della Juvenes, che si accendono con l'ingresso di Gianmaria Borghini: sulla sua sponda Benedetti spedisce sul palo, mentre quando il fratello Giacomo lo pesca dalla bandierina il suo colpo di testa scavalca Migani e Scarponi deve respingere a porta sguarnita.

Scampato il ribaltone il Tre Penne prende in mano il gioco e assedia, invano, per la vittoria: tiro-cross di Cecchetti e palla che sbatte sull'incrocio, dalla stessa zona Vandi per Barretta che si ostacola con Lombardi e non riesce a dar sostanza all'inzuccata. Infine, in pieno recupero, ancora Barretta imbecca dal lato corto di destra e Cevoli la sbroglia in anticipo su Stellato, blindando un pari che è un giusto premio per la prova della Juvenes.









