La Juvenes si consolida nei playoff, 2-1 al San Giovanni

Il bomber e l'ultimo arrivato, la coppia che, con un gol a testa, consolida la Juvenes nei playoff: è 2-1 su un San Giovanni incapace di vincere da 4 partite e che ora ha 1 solo punto in più di Dogana. Passata al primo affondo, con Baldini che sorprende la difesa sul cross di Gori e ci dà al volo per il suo 5° centro, che lo rende capocannoniere al pari di Bernacci e Pacchioni. Incipit di un bel primo tempo, nel quale, nel bene e nel male, spiccano i portieri. Ndiaye per il cross di Lunadei, Enchisi è solo a niente dallo specchio ma s'infrange su Mattia Manzaroli. Di là, stessa cosa sullo spunto in fascia di Protino: Stella sciupa calciando addosso a D'Ercoli, poi riciclo ancora di Protino e Baldini manca il bis incocciando alto.







Quindi il momento di sbandamento di Manzaroli, che prima quasi si fa beffare dalla pressione di Ndiaye e poi. Al 23°, viene uccellato: Ugolini lo vede fuori dai pali e scocca il destro dalla distanza, l'estremo tocca coi guanti ma non riesce a evitare il pari. Sempre da lontano ci prova anche Lunadei, qui Manzaroli ha vita facile nel difendere il palo. Decisamente da copertina invece il colpo di reni di D'Ercoli, perfetto con la mano di richiamo sulla punizione dal limite di Muccini. Prodezza inutile, perché sul seguente angolo di Boldrini, tra abbracci e cinturate reciproche, Stella prevale su Tasini e tocca per il suo primo gol sammarinese, lui che è appena arrivato dalla Vis Misano.

Lo slalom speciale di Protino, strozzato sul dunque dal ritorno di Tasini, chiude una frazione frizzante, alla quale segue una ripresa non troppo divertente. Più Juvenes comunque, subito pericolosa con l'incrociata di Gatti sulla quale D'Ercoli è ancora impeccabile. L'estremo rossonero è meno efficace sul tentativo di Merli – con Tamagnini a negare il tap in a Protino – ma torna a superarsi sempre su Protino, liberatogli davanti dall'imbucata di Baldini. In tutto ciò, il secondo tempo del San Giovanni si riassume nello spunto di Ndiaye su Tonti: Manzaroli tocca e la palla carambola su Comuniello, poi murato anche da Muccini. Troppo poco per recuperarla, così, dopo un'ultima mezz'ora di nulla, arriva la sconfitta.