UNDER 21 La Lettonia vince 3 a 0 ma San Marino esce tra gli applausi

​​​​​​​Cecchetti deve rinunciare al portiere Amici, squalificato ma recupera Matteoni e può fare affidamento su Filippo Fabbri, Giocondi e Valli Casadei, tre calciatori già nel giro della Nazionale Maggiore. La Lettonia è reduce dal pareggio in Irlanda e dalla sconfitta in Turchia ma i baltici hanno già conquistato 8 punti nel girone, compreso il prestigioso pareggio ottenuto contro l'Italia.

Si comincia con un opportunità ospite, Grabovskis da distanza ravvicinata trova l'opposizione di un attento Borasco. La risposta sammarinese con il suggerimento di Giocondi per il tentativo di Simone Santi, chiuso al momento della battuta a rete. La palla buona capita sui piedi di Marco Gasperoni che si allunga la sfera e viene fermato dalla tempestiva uscita del portiere Beks.

Dalla parte opposta, Novikovs da ottima posizione non inquadra la porta avversaria. Al minuto 26, la Lettonia passa in vantaggio. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, il difensore Vientiees stacca più in alto di tutti ed infila la porta di Borasco. Poco pressione sul centrale ospite che firma il vantaggio della nazionale baltica.

Lettoni più intraprendenti e Grabovskis va vicino al raddoppio con un destro che non trova il bersaglio. Il 2 a 0 arriva un minuto dopo, sempre Grabovskis per la deviazione vincente sul palo lontano di Melkis.

Si va al risposo sul 2 a 0, passivo troppo pesante per la squadra di Cecchetti. Secondo tempo, dentro Nicolò Chiaruzzi al posto di Marco Casadei ma si ricomincia dal talentuoso Grabovskis, conclusione non troppo distante dalla porta di Borasco. Portiere sammarinese che poco dopo sbaglia cosi, Melkis ringrazia e firma il 3 a 0 e la doppietta personale. La Lettonia dimostra di avere ritmo e qualità. Borasco si oppone a Novikovs e poi sul proseguimento dell'azione, destro a giro di Grabovskis che finisce ad un soffio dal palo. Al novantesimo ci prova Rekis, Borasco di distende e blocca.

La Lettonia vince 3 a 0 e lo fa con pieno merito ma San Marino esce tra gli applausi per impegno, sacrificio e tanta volontà.

