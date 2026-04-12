La Libertas dura 20 minuti: 3-0 per un Tre Fiori ancora capolista

Fuori una, ne restano due. Il Tre Fiori batte 3-0 la Libertas e fa un altro passo verso lo scudetto, ora posto alla fine di un cammino che come ultimi ostacoli presenta Faetano e Pennarossa. A Montecchio c'è poca storia, nonostante a cominciare meglio la gara siano proprio i granata, vicini al vantaggio al 4' con una bella combinazione che porta al tiro Morelli, ben respinto da Nardi.

Sarà questa la sua unica parata, perché il Tre Fiori pian piano si sveglia e prende il controllo del gioco, mentre i granata non trovano trame efficaci e si affidano a degli sterili lanci lunghi. Alla prima palla goal, la capolista passa. Nardi, dalla porta, chiede più velocità di manovra ed è subito accontentato: Dolcini verticalizza verso Benedettini, che fa altrettanto verso Bernardi, palla di ritorno, cross al bacio per Prandelli e girata da due passi che non lascia scampo a Manzaroli. In campo, ora, c'è solo il Tre Fiori. Alla mezzora Benedettini si crea lo spazio per una gran conclusione dal limite: traversa piena.

Ma il numero 20 deve attendere solo cinque minuti ulteriori per esultare, giusto il tempo che Sirri gli metta un traversone perfetto sulla testa, pronto da girare verso il secondo palo. Lo stesso Sirri ha poi un occasione colossale per segnare, facendo tutto bene fino all'area, ma ricordandosi di non avere il cinismo di un attaccante, al momento di concludere. Tuttavia, come se non bastasse l'essere sotto per 2-0, a fine frazione sulle spalle della Libertas si aggiunge il peso dell'uomo in meno, quando Tomassini riceve il secondo giallo per un entrataccia sulla trequarti.

Nella ripresa, il Tre Fiori schiaccia costantemente i granata nella loro metà campo, gestendo e girando la palla con calma, per poi tentare di affondare più volte quando il momento è maturo. Solo le dita di Manzaroli, una scivolata provvidenziale di Gulfo e un uomo ben piazzato sul primo palo su calcio d'angolo tengono immutato il parziale, almeno inizialmente. Poi, dopo un rischio enorme corso dallo stesso portiere, con una brutta uscita al limite, la capolista passa ancora: altro cross al bacio, stavolta di Dolcini, che Prandelli deve solo appoggiare in rete di testa. Nonostante i gialloblù continuino ad attaccare e vadano a ripetizione vicini al poker, ancora con Sirri e poi con lo stesso Dolcini, il risultato non cambia più, ma il vantaggio già accumulato è più che sufficiente per godersi un altro weekend da capolista.







