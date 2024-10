CAMPIONATO SAMMARINESE La Libertas ferma anche La Fiorita: 1-1 al "Crescentini" Secondo pareggio consecutivo per entrambe le formazioni: La Fiorita passa in avvio con il rigore di Olcese poi fallisce numerose occasioni, La Libertas ne approfitta trovando il definitivo pari con Osayande.

La Libertas si conferma osso duro per le big, e questa volta a farne la spesa è La Fiorita. Secondo pareggio consecutivo per entrambe ma, se Borgo Maggiore può ritenersi soddisfatto, Montegiardino si rammarica per le tante occasioni fallite. Soprattutto nel primo tempo, interpretato nel migliore dei modi dai gialloblu: non passa nemmeno un minuto quando Affonso si inserisce ma centra Del Prete. La partenza a razzo de La Fiorita raccoglie i frutti al 5': sfortunato Monterosso quando la sfera carambola sul braccio. Il calcio di rigore però è netto e allora Emiliano Olcese – rientrato dopo la squalifica – non sbaglia: Del Prete è spiazzato, quinto centro stagionale per il bomber di Ceci. La Fiorita va a caccia del raddoppio: Zaccaria apre e chiude l'azione, arpionando sul secondo palo e calciando sull'esterno della rete. Letteralmente a centimetri dall'eurogol da centrocampo, invece, Cicarelli: il centrocampista gialloblu vede Del Prete fuori dai pali e non ci pensa due volte. La sfera incoccia sul palo prima di tornare tra le mani dell'estremo difensore avversario. Primi 45' che si chiudono con il colpo di testa in tuffo di Olcese, a lato di un soffio.

L'1-0 è un risultato che non può lasciar tranquilli, soprattutto contro una Libertas mai doma. Ad inizio ripresa, un lampo: super lavoro di Osayande sul lancio dalle retrovie, stop con dribbling incorporato su Mazzotti e mancino vincente a battere Vivan, che tocca ma non può nulla. A sorpresa, ma neanche tanto, i granata tornano in quota e per La Fiorita è tutto da rifare. Brighi, tutto solo, non schiaccia di testa mentre non si può parlare nemmeno di gol annullato ad Ambrosini: il direttore di gara fischia con largo anticipo l'offside di Olcese. Ceci prova a cambiare l'inerzia inserendo Jacopo Semprini: è l'ex Murata ad avere due occasioni in fotocopia ai -15. Due belle incornate, due risposte attente da parte di Del Prete che alza il muro. Clamoroso invece il gol divorato da Gasperoni a cavallo dal 90': Del Prete respinge corto, il capitano spara alle stelle da pochi metri. Il disperato assalto finale si chiude con il destro largo di Cicarelli dal limite: La Fiorita non va oltre l'1-1, la banda Sperindio non perde dalla prima giornata.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: