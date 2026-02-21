TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
19:34 La traversa salva la Folgore: è 3-2 al Pennarossa e +4 su La Fiorita 19:17 Piano Parallelo: otto indagati, compreso Assen Christov 16:53 Sicurezza, Domenica Spinelli: "Sempre dalla parte delle Forze dell’Ordine" 14:05 Comites: incontro pubblico sulle ragioni del sì al referendum Giustiza 13:06 Tutto pronto per la cerimonia di chiusura di Milano-Cortina 2026: l'Arena di Verona si fa bella 10:34 Digiuno e salute: l’esperta spiega benefici, limiti e regole per farlo correttamente
  1. Home
  2. News sport
  3. Calcio Samm.

La Libertas ferma La Fiorita, vincono Fiorentino e Folgore

di Alessandro Ciacci
21 feb 2026
©FSGC
©FSGC

Il risultato più a sorpresa degli anticipi della 22^ giornata nel Campionato Sammarinese è il pareggio per 2-2 tra La Fiorita e Libertas. Decisivo il pareggio di Mantovani al 91' dopo la prima rimonta di Montegiardino firmata Guidi e Olcese. L'altra rete granata è stata di Guidotti nel primo tempo.

Vittoria importante nella lotta al 7° posto per il Fiorentino che supera 2-1 la Juvenes/Dogana con le reti, in due minuti, di Evaristi e Belward. Infine, Folgore che blinda la quarta posizione grazie al 3-2 sul Pennarossa: oltre al gol di Garcia Rufer, il grande protagonista di giornata è Jacopo Raschi con una doppietta.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Calcio Samm.