La Libertas ferma La Fiorita, vincono Fiorentino e Folgore.

Il risultato più a sorpresa degli anticipi della 22^ giornata nel Campionato Sammarinese è il pareggio per 2-2 tra La Fiorita e Libertas. Decisivo il pareggio di Mantovani al 91' dopo la prima rimonta di Montegiardino firmata Guidi e Olcese. L'altra rete granata è stata di Guidotti nel primo tempo.

Vittoria importante nella lotta al 7° posto per il Fiorentino che supera 2-1 la Juvenes/Dogana con le reti, in due minuti, di Evaristi e Belward. Infine, Folgore che blinda la quarta posizione grazie al 3-2 sul Pennarossa: oltre al gol di Garcia Rufer, il grande protagonista di giornata è Jacopo Raschi con una doppietta.

