La Libertas piange la scomparsa di Marino Righi, figura storica della società

Si è spento Marino Righi, volto storico del calcio sammarinese e in particolare della società Libertas di Borgo Maggiore. La squadra, in un post social, lo ringrazia "per averci insegnato cosa vuol dire amare questi colori e questo stemma. Una vita spesa per la LIBERTAS - si legge - prima come calciatore, dirigente, collaboratore ma soprattutto un amico vero e sincero. Tutti noi piangiamo la tua scomparsa e ci stringiamo al dolore della tua famiglia. Un abbraccio forte e sincero, arrivederci Marein!". Anche la FGSC esprime cordoglio per la morte di Righi.

Rivedi il momento della consegna della targa in occasione dei 90 anni della società nel 2018.







