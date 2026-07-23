LUTTO La Libertas piange la scomparsa di Marino Righi, figura storica della società La squadra di Borgo lo ricorda come calciatore, dirigente, "collaboratore ma soprattutto un amico vero e sincero"

La Libertas piange la scomparsa di Marino Righi, figura storica della società.

Si è spento Marino Righi, volto storico del calcio sammarinese e in particolare della società Libertas di Borgo Maggiore. La squadra, in un post social, lo ringrazia "per averci insegnato cosa vuol dire amare questi colori e questo stemma. Una vita spesa per la LIBERTAS - si legge - prima come calciatore, dirigente, collaboratore ma soprattutto un amico vero e sincero. Tutti noi piangiamo la tua scomparsa e ci stringiamo al dolore della tua famiglia. Un abbraccio forte e sincero, arrivederci Marein!".

Rivedi il momento della consegna della targa in occasione dei 90 anni della società nel 2018.

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