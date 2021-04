CAMPIONATO La Libertas sbatte sulla traversa: 0-0 con il Fiorentino Rossoblu e granata chiudono la regular season con una partita a cui è mancato solo il gol. A Domagnano finisce 0-0: Libertas ai quarti di finale da seconda, Fiorentino che dovrà passare per lo spareggio contro il Pennarossa.

Tante emozioni da una parte e dall'altra ma, alla fine, è solo 0-0 tra Fiorentino e Libertas. Meglio i granata nel primo tempo: Aruci si inserisce con i tempi giusti ma il suo destro sorvola la traversa. Qualche istante dopo Obeng, che agisce da “falso nueve” riesce a saltare Bianchi ma Calzolari è ben appostato sulla linea di porta e sventa la minaccia. Sul finire di frazione caso da moviola che fa infuriare Borgo Maggiore: Bianchi esce a cannone su Sopranzi e prende tutto, il direttore di gara lascia correre e non concede il calcio di rigore. Il giovane centrocampista sammarinese, però, si riprende subito: slalom in mezzo a 3 e conclusione dal limite dell'area, disinnescata dall'estremo difensore del Fiorentino.

Che, nella ripresa, protesta a sua volta. Prima il neo-entrato Ceccoli spara su Zavoli poi Cevoli non riesce a darci forza e precisione, lamentandosi per una possibile spinta da dietro. Si continua a giocare, sull'altro fronte Obeng si presenta a tu per tu con Bianchi bravissimo nei tempi dell'uscita e a dire di no al 99 granata. Ancora più bravo è il collega Zavoli quando Pacchioni è solo davanti a lui, opta per il primo palo ma si lascia ipnotizzare dal portiere della Libertas. Papini fa entrare Bernacci, subito pericoloso: uno-due con Obeng e girata volante, Bianchi alza in corner. La “sfida tra bomber” si chiuderà con un nulla di fatto ma Pacchioni dà spettacolo resistendo di forza a Moretti e provandoci con il destro, senza inquadrare lo specchio. Sempre 0-0, nel finale Narducci prova a far saltare il banco: destro a giro dal limite deviato da Paoloni, sfera che incoccia sulla traversa e torna in campo. E' l'occasione più clamorosa della partita a cui segue quella a 10 secondi dalla fine, ancora con Narducci protagonista dopo un bello scambio Bernacci-Morelli. Il 14 non trova la porta e il match si chiude così: Libertas seconda e ai quarti di finale, Fiorentino atteso dallo spareggio contro il Pennarossa.

