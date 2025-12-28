La Libertas sceglie quattro innesti per l'obiettivo playoff

La Libertas rinforza l’attacco con l’arrivo di Enrico Cozzino. L’attaccante centrale classe 2001 è uno dei volti nuovi messi a disposizione di mister Buda per la seconda parte di stagione, nella quale il club punta con decisione ai playoff. Cozzino, piede destro, alto 1,84, approda alla Libertas dopo l’esperienza al San Pietro in Vincoli, formazione di Promozione, e va a colmare il vuoto lasciato da Osayande, che ha risolto il contratto per trasferirsi al Pietracuta.

Il nuovo acquisto completa il pacchetto di innesti di gennaio insieme al difensore Daniel Cappello, all’esterno offensivo Patrick Fabbri e all’attaccante Roberto Guidotti, operazioni presentate dal presidente Massimo Ghiotti nel corso della tradizionale cena degli auguri natalizi. Un segnale chiaro delle ambizioni della società, determinata a centrare l’obiettivo stagionale. “Sono un attaccante centrale, ma non solo un uomo d’area – spiega Enrico Cozzino –. Interpreto il ruolo mettendomi a disposizione della squadra, cercando di far giocare i compagni, creare spazi e favorire gli inserimenti in zona gol”.

Dopo il lungo stop per un infortunio ai legamenti nella scorsa stagione, Cozzino è pronto a rilanciarsi: “Qui conto di ritagliarmi uno spazio importante e fare i gol necessari per conquistare i punti che servono ai playoff”. Sulla scelta del campionato sammarinese, l’attaccante è chiaro: “Avevo bisogno di nuovi stimoli e questo campionato può essere il palcoscenico giusto per mettermi alla prova e farmi vedere. Inoltre i campi in sintetico sono belli e funzionali, un vantaggio per esprimere al meglio le proprie qualità”.

Per motivi burocratici, l’esordio di Cozzino con la Libertas non avverrà alla ripresa contro la Virtus il 10 gennaio, ma nella gara successiva contro il San Marino Academy.







