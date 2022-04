La Libertas si porta ad un solo punto dal Faetano, battuto nello scontro diretto

Le due squadre pienamente in corsa per gli spareggi play off, sono alla ricerca del miglior piazzamento. La Libertas con questi tre punti avvicina il Faetano, adesso ad un sola lunghezza. Club di Borgo Maggiore in vantaggio poco prima del quarto d'ora con Nigretti bravo a sfruttare un assist dell'ex San Marino Calcio Emiliano Olcese. Primo tempo di marca granata ancora Nigretti vicino al raddoppio con il diagonale fuori di poco. Faetano pericoloso sull'asse Tomassoni – Tamburini, la girata non trova lo specchio della porta. Preludio al pareggio che arriva ad inizio ripresa con Nicola Palazzi. Sembrava pendere verso Faetano l'inerzia della partita ed invece la Libertas con Giovagnoli trova il gol del 2-1. Per mantenere il vantaggio serve un grande intervento di Pietro Marino che salva sul diagonale di Morelli. Nel finale la Libertas resta anche in 10 per l'espulsione del difensore della Nazionale Under 21 Diego Moretti ma il risultato non cambierà più. A Fiorentino, Libertas batte Faetano 2-1