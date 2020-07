PRESENTAZIONI La Libertas si presenta Dirigenti, rosa e staff tecnico a cena in in un noto ristorante di Borgo Maggiore per la presentazione della stagione

La Libertas si presenta.

È stato il primo incontro fra i calciatori della squadra granata, il tecnico Papini e i dirigenti. Dopo le classiche presentazioni, il Presidente Massimo Ghiotti ha illustrato gli obiettivi societari. “È molto importante – ha dichiarato - che il Consiglio Direttivo, sia sempre vicino alla squadra, dalla quale ci aspettano carattere, tenacia, cuore e voglia di vincere”. A seguire, il Direttore Generale Paride Andreoli ha comunicato che ancora non è terminata la campagna acquisti, pertanto ci si aspettano altri approdi nella rosa per rafforzare l’organico, oggi fermo a quota venti.



Gli allenamenti inizieranno il 10 agosto e dal 17 inizieranno le tre settimane di preparazione atletica, per poi procedere con tre allenamenti settimanali, eseguiti in base al protocollo che la FSGC ha deliberato. Andreoli, infine, ha invitato tutti i giocatori, lo staff, i dirigenti ed i collaboratori a ritrovarsi venerdì 31 Luglio presso il San Marino Stadium, per effettuare il test sierologico.



