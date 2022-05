CAMPIONATO SAMMARINESE La Libertas travolge il Domagnano. Il ritorno una formalità Primo tempo equilibrato con la Libertas in vantaggio con Olcese. Nella ripresa il Club di Borgo Maggiore dilaga segnando altri 4 gol. Salvo enormi stravolgimenti il ritorno sarà solo una formalità

Manita della Libertas che infligge una severa lezione al Domagnano e salvo enormi stravolgimenti il ritorno sarà solo una formalità. Primo tempo equilibrato con i granata di Borgo Maggiore che sbloccano poco dopo la mezz'ora con Emiliano Olcese. L'ex San Marino Calcio conclude e trova il goal che fa pendere l'ago della bilancia a favore della squadra di Gabriele Cardini. Reazione giallorossa con Bara, il quale vince un rimpallo e si invola verso la porta Matteo Zavoli bravo a chiudere in uscita bassa. Ad inizio ripresa il raddoppio che spezza definitivamente l'equilibrio: Olcese, in questo caso uomo assist, per Flores per il 2-0 Libertas. Il Domagnano subisce il contraccolpo psicologico del doppio vantaggio Libertas e concede con un pasticcio della difesa il tris. thomas Brighi erra in disimpegno ne approfitta Giovagnoli che realizza con una conclusione sotto l'incrocio dei pali. Non c'è reazione nella squadra allenata da Massimo Mancini, la Libertas ne approfitta ancora con il migliore in campo Emiliano Olcese, servizio per Aruci e poker granata. Non è finita perchè nel finale Olcese completa la sua serata di grazia condita da tre assist e un goal, con il servizio per Maicol Berretti che buca per la quinta volta Davide Colonna. Il ritorno di sabato 7 maggio sarà solo una formalità. A Domagnano, Libertas batte Domagnano 5-0.

