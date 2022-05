La Libertas vince ma si qualifica il Tre Penne

Il Tre Penne forte del 2 a 0 ottenuto nella gara di andata, la Libertas alla ricerca di un impresa ovvero tre gol per conquistare la semifinale. Si gioca a Dogana con una temperatura tipicamente estiva e si comincia con Gai che mette al centro per la girata debole di Cibelli, nessun problema per Zavoli. Un minuto dopo, contatto tra Genestreti e Olcese ma per il direttore di gara, è tutto regolare. Poco dopo il quarto d'ora, occasionissima per il Tre Penne. Da Ceccaroli a Badalassi che si divora cosi, il pallone del vantaggio. Ancora Tre Penne con Ceccaroli che si libera bene ma non trova il bersaglio. Alla prima, vera, opportunità, la Libertas trova il vantaggio. Angolo di Aruci per il colpo di testa vincente, firmato dall'uruguaiano Ruiz. Alla Libertas servono altri due gol per il passaggio del turno. La squadra di Stefano Ceci abbassa il ritmo e cerca di controllare le scorribande avversarie. I granata ci provano con un colpo di testa di Barretta, appena a lato. L'ultima opportunità con il destro di Gasperoni ma è bravo Cesarini ad opporsi. Nell’ultimo minuto di recupero, Barretta interviene cosi su Davide Cesarini e si prende il cartellino rosso. La stagione della Libertas finisce qui mentre il Tre Penne vola in semifinale.