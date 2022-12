NAZIONALE La maglia della Nazionale a tutti i neonati di San Marino Bella iniziativa della Federcalcio in collaborazione con l'Ospedale di Stato

Bella iniziativa della Federazione Sammarinese Gioco Calcio che a partire da oggi e per tutto il 2023, donerà una piccola maglia della Nazionale di San Marino per ogni nato in Repubblica. Nel pomeriggio, all’Ospedale di Stato sono state consegnate le prime magliette taglia “baby” con i classici colori biancoazzurri. “La consegna – ha commentato il segretario della Federcalcio Luigi Zafferani - è un piccolo gesto che vogliamo fare a tutti i futuri neonati sammarinesi. Questo pomeriggio è stata già consegnata la prima maglia alla piccola Elena, nata questa notte e già una piccola tifosa della Nazionale di San Marino".

[Banner_Google_ADS]



















I più letti della settimana: