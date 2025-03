QUALIFICAZIONI MONDIALI La "marea gialla" a San Marino: il lungo prepartita dei tifosi rumeni Ne sono arrivati quasi 4000 sul Titano, diversi anche dalla patria. Due giorni di iniziative li hanno accolti e condotti fino al fischio d'inizio

Il lungo prepartita di San Marino - Romania è cominciato domenica, quando il San Marino Outlet Experience si è trasformato nel centro accrediti e nel Fan village della gara, in collaborazione con la Fsgc. Qui si sono ritrovati vari tifosi, si sono svolte alcune esibizioni a tema calcistico e si sono potute provare varie attività, come calcio tennis e calcio camminato. Poi, lunedì pomeriggio, mentre tanti giovanissimi calciatori sammarinesi popolavano l'Event plaza della struttura, sempre palla al piede, i quasi 4000 sostenitori rumeni hanno cominciato a riempire i dintorni del San Marino Stadium.

Buona parte della marea gialla, con tantissime bandiere al seguito, era già arrivata a San Marino dalla domenica per visitare il Paese, scendendo poi dalla città verso Serravalle man mano che si avvicinava il calcio d'inizio di una sfida per loro molto sentita. Sul Titano non si sono visti solo i rumeni che abitano in Italia, arrivati in gran numero, ma anche molti loro connazionali giunti fin qui dalla patria, affrontando un lungo viaggio. E, tra essi, c'è anche chi ha augurato a San Marino di qualificarsi per il Mondiale.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: