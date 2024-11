REGIONS' CUP La Nat San Marino batte anche la Turchia (2-0) e vola alla Final Eight

La Nat San Marino domina e doma una Turchia disarmata e fumantina che finisce in 8 e lascia ai biancazzurri primo posto e qualificazione. Gli ospiti si fanno vedere solo in apertura di match quando Maydan prova a sorprendere De Angelis con il pallonetto che non va. Al 12' l'azione che manda avanti San Marino la costruisce Kevin Lisi che punta il portiere e va giù. Rigore e giallo. Dal dischetto va Benincasa e fa 1-0. Passano appena 7 minuti e lo stesso Benincasa punta la porta. Portiere al solito fallo e quindi secondo giallo.

Turchia in 10: dal dischetto stavolta va Elia Ciacci, ma Gunes si allunga e tiene in vita i suoi. L'uomo in più porta la gestione a San Marino, ma il raddoppio tarda ad arrivare e allora sul finire di tempo gli ospiti provano un paio di volte a farsi vedere: prima con la punizione alta, poi col diagonale fuori di Usta. Ripresa con i Titani decisi ad evitare sorprese Benincasa chiama il portiere agli straordinari. Al minuto 14 la Nat San Marino passa e chiude, la bella azione porta Merli in posizione di sparo. E' il 2-0 che sistema definitivamente la pratica.

Perché tempo di veder Ciacci rubar palla e scegliere una conclusione che meritava miglior sorte che i turchi si infuocano e senza motivo saltano nervi in ordine sparso. Un paio di rossi e gli ospiti sono 8. Ringraziano Gunes, portiere di scorta, se il passivo non si appesantisce e sono bravi i sammarinesi a raffreddare gli spiriti, godersi il successo e una qualificazione agli ottavi mai arrivata prima. Restano gli applausi e un'ultima partita da giocare per dar spazio a tutti, esaltare i valori del gruppo e prepararsi alla Final Eight.

