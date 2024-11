La NAT San Marino debutta contro l'Ungheria

Ultime ore di attesa per la NAT San Marino che debutterà domani nel Girone Intermedio della Coppa delle Regioni. E' la quinta volta che la manifestazione si tiene in Repubblica. Sulla panchina biancazzurra Luigi Bizzotto alla terza esperienza col ruolo di Commissario Tecnico di una rappresentativa che comprende calciatori di nazionalità diversa che non abbiano mai firmato un contratto professionistico e siano tesserati ininterrottamente per almeno 2 anni con un club sammarinese.

Debutto domani a Montecchio alle 14,30 contro l'Ungheria nel girone di mezzo che i sammarinesi frequentano dal 2016 ad oggi quando i buoni risultati hanno garantito la permanenza. Bizzotto, che ha perso Imre Badalassi per infortunio, riparte da dove aveva lasciato in Bulgaria sede dell'ultima edizione nella quale la sua squadra era riuscita a pareggiare contro i padroni di casa e a battere la Romania.

Esordio con l'Ungheria quindi, poi San Marino tornerà in campo sabato per sfidare la Turchia e martedì 19 per vedersela con la Slovenia. La vincitrice del raggruppamento raggiungerà le fasi finali della Coppa delle Regioni.





Questi i 18 convocati:





Davide COLONNA Portiere Domagnano

Fabio GENTILINI Portiere Juvenes-Dogana

Luca BOTTONI Difensore Fiorentino

Nicola GORI Difensore Virtus

Diego MORETTI Difensore Libertas

Michael PARMA Difensore Domagnano

Francesco SARTORI Difensore Folgore

Francesco BOLDRINI Centrocampista San Giovanni

Elia CIACCI Centrocampista Virtus

Kevin LISI Centrocampista Faetano

Davide MERLI Centrocampista Juvenes-Dogana

Riccardo MICHELOTTI Centrocampista Pennarossa

Luca TERENZI Centrocampista Faetano

Daniele BABBONI Attaccante Domagnano

Simone BENINCASA Attaccante Virtus

Tommaso BERNARDI Attaccante Tre Fiori

Samuel PANCOTTI Attaccante Folgore

Nicola SARTINI Attaccante San Giovanni