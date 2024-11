REGIONS' CUP La Nat San Marino supera anche la Slovenia e chiude a punteggio pieno Terza vittoria della squadra di Luigi Bizzotto con un netto 3-0.

La settimana perfetta del calcio internazionale sammarinese si chiude con il punto esclamativo nell'ultima partita del turno intermedio della Coppa delle Regioni. La squadra di Luigi Bizzotto fa tre su tre e supera anche la rappresentativa della Slovenia con un netto 3-0. San Marino va vicino al vantaggio già al 2' minuto con Babboni.

La partita si sblocca al 24' con Nicola Gori. Sugli sviluppi di una punizione il colpo di testa del capitano biancoazzurro vale l'1-0. Partita in discesa, già virtualmente chiusa al 33' quando Babboni raddoppia approfittando del grave errore del portiere sloveno Verbic.

Nella ripresa San Marino è in controllo della gara. C'è spazio anche per De Angelis che si fa trovare pronto dopo un paio di minuti. Dall'altra parte Sartini da fuori da l'illusione della rete. Superata la mezzora la Slovenia ha un paio di buone occasioni, ma De Angelis non ha intenzione di lasciare spazio agli avversari con due parate nella stessa azione.

Un minuto più tardi Adamic ci prova a giro, altra parata di De Angelis. San Marino è squadra cinica e cala il tris di reti con Davide Merli al 36'. San Marino chiude con tre vittorie in altrettante gare giocate e si guadagna l'accesso per la prima volta alla fase finale della Coppa delle Regioni.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: