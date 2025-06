UEFA REGION'S CUP La NAT San Marino torna in campo: avversari gli spagnoli di Aragon Questa sera tocca nuovamente alla NAT San Marino per la seconda partita di Region's Cup. Grande attesa per la sfida alla rappresentativa spagnola di Aragon: entrambe le squadre vengono da un pareggio per 1-1 nel match d'esordio.

Un Girone A in perfetto equilibrio, con tutte le squadre a quota 1. Un equilibrio che può essere spezzato in serata, da una parte o dall'altra. La NAT San Marino torna in campo nella Coppa delle Regioni, lo fa di fronte al proprio pubblico per affrontare quella che da tutti viene considerata la favorita per il successo finale: Aragon, la rappresentativa regionale spagnola. Probabilmente è il match clou dell'intero raggruppamento: la Spagna lo ha iniziato con un pareggio per 1-1 contro i cechi del Hradec Kralove, trovando il vantaggio in apertura con il rigore trasformato da Cesar San Agustin ma non riuscendo a chiuderla. E così è arrivato il gol di Novotny in chiusura per una X che sa di mezzo passo falso.

Stesso risultato per i biancazzurri guidati da Luigi Bizzotto contro i serbi del Vojvodina: una partita ben interpretata da San Marino, in grado di gestire i ritmi del gioco e beffati dall'unico tiro in porta degli avversari. La splendida punizione di Pancotti è valsa il definitivo 1-1 e soprattutto la consapevolezza che i Titani possono giocarsela con tutte nella fase finale di questa Coppa delle Regioni, nonostante sia l'esordio ad un punto così alto della manifestazione. Si gioca alle 21.30 ad Acquaviva, conoscendo già il risultato di Hradec Kralove-Vojvodina in programma qualche ora prima – alle 18 – nello stesso impianto. Al termine dei 90 minuti di San Marino-Spagna si saprà qualcosa in più sulle reali ambizioni delle due squadre, e se Ciacci e compagni possono veramente ambire a raggiungere la finalissima del 1° luglio. Sognare è lecito e possibile, anche se di fronte c'è la selezione che guida – assieme all'Italia – l'albo d'oro della Region's Cup: 3 successi, mai con Aragon però. Le vittorie sono arrivate con i Paesi Baschi, con Castiglia e Leon e la Galizia nell'ultima edizione.

