La NAT si gioca il sogno qualificazione contro il Vojvodina

Novanta minuti per regalarsi un sogno. La NAT San Marino si gioca tutto nell'ultima sfida del turno intermedio della Coppa delle Regioni, allo stadio Hajdina, contro il Vojvodina, capolista del raggruppamento. I serbi viaggiano a punteggio pieno, 6 punti, 9 gol segnati e nessuno subito. Un percorso netto, impreziosito dal 5-0 alla Moldavia e dal 4-0 rifilato alla Slovenia. Servirà una prova di carattere ai Titani, secondi a quota 4 dopo il pareggio con il Ptuj e la convincente vittoria contro l'Anenii Noi.

Per conquistare la qualificazione alla fase finale, che sarebbe la seconda volta consecutiva, San Marino dovrà assolutamente vincere. Attenzione soprattutto ad Adamovic, l'attaccante serbo, classe 2006, ha già realizzato 4 reti nelle prime due partite. Il ct Luigi Bizzotto ripartirà dalle certezze maturate nelle prime due gare. Sugli scudi, due giocatori della Folgore, entrambi titolari nei due match, Azael Garcia Rufer e Raul Ura.

"Sono state due partite, la prima di grande sofferenza, la seconda abbiamo dimostrato quello che possiamo fare con una vittoria schiacciante, ma diciamo che la prima ci ha fatto capire che siamo un grande gruppo: anche essendo 90 minuti in 10 si è riusciti a dire la nostra nonostante le difficoltà". È rimasta una partita a tutti i costi da vincere, questo cambierà qualcosa in campo? "Secondo me no, tanto noi siamo qua per affrontare altre partite, sicuramente le avremmo viste come da vincere tutte e tre, senza fronzoli, quindi vogliamo vincere e proveremo a vincere".

"Purtroppo il gol non è arrivato, lo sto cercando e spero arrivi all'ultima partita dove è decisiva per passare alle fasi finali". Tra l'altro tu c'eri in quel precedente contro il Vojvodina, che tipo di partita ti aspetti? "Loro sono molto fisici, mi aspetto una partita molto intensa di fisicità e di lotta". Giocare per vincere cambia qualcosa? "Penso che non cambi niente perché noi siamo venuti qui per vincere tutte e tre le partite".

C'è anche un precedente che alimenta la sfida. Nella fase finale della scorsa edizione, disputata proprio sul Titano, San Marino e Vojvodina pareggiarono 1-1 con la rete sanmarinese firmata da Samuel Pancotti. Dopo una settimana intensa e vissuta sui campi della Slovenia, per la NAT è arrivato il momento di giocarsi il tutto per tutto e provare a conquistare un posto tra le migliori otto formazioni dilettantistiche d'Europa.







