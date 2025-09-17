TV LIVE ·
La Nazionale al Futsal Week September Cup

di Elia Gorini
17 set 2025
Foto: FSGC
Si rinnova anche in questo 2025 l'appuntamento con la Futsal Week September Cup per la Nazionale di Roberto Osimani impegnata dal 17 al 21 settembre in Croazia. I Biancoazzurri debutteranno domani con Malta alle 18:15, prima di affrontare l’Estonia il giorno successivo (18:15). Dopo la giornata di riposo la Nazionalesfiderà il Montenegro (10:00) nell'ultimo impegno.

Sedici i giocatori convocati da Roberto Osimani:

Barbano Johnny, Busignani Danilo, Cola Nicholas, Dolcini Gabriele, Ercolani Andrea, Ercolani Michele, Ghiotti Matias Abel, Moretti Matteo, Morini Marcello, Pasqualini Elia, Pazzini Jacopo, Protti Mattia, Tamagnini Andrea, Toccaceli Samuel, Verri Paolo, Zafferani Luca.





