La Nazionale al lavoro in vista del doppio appuntamento di qualificazioni ai Mondiali

Ieri la Nazionale di San Marino è scesa in campo al Serravalle B per il primo dei quattro allenamenti consecutivi, in vista del doppio appuntamento di qualificazioni ai Mondiali: sabato 9 la trasferta in Polonia, martedì 12 invece l'atteso impegno casalingo contro Andorra.

Venerdì la partenza per Varsavia, dove nel pomeriggio ci sarà la rifinitura sul terreno del Narodowy Stadium. 28 i preconvocati del CT Varrella, che entro giovedì scioglierà le riserve sui 23 da portare in trasferta. Oltre a Filippo Berardi manca anche Fabio Tomassini, a sua volta infortunato, mentre la novità del listone allargato è il ritorno di Censoni, centrocampista del Tre Fiori.

Le partite della nazionale saranno trasmesse in diretta su San Marino RTV Sport, canale 93 del digitale terrestre.