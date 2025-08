La Nazionale cade a Modena

Modena - San Marino

Il Modena di Sottil prepara il debutto in campionato a Genova con la Sampdoria, la Nazionale di Roberto Cevoli la prossima sfida valevole alle qualificazioni al Mondiale 2026 in programma al San Marino Stadium il prossimo 6 settembre contro la Bosnia. Impallati da una splendida bandiera del Modena, apprezziamo l'azione in linea che da il vantaggio al Modena quando scocca la mezz'ora. Cross basso di Cotali e Gliozzi di sinistro batte Pietro Amici. Il raddoppio a stretto giro quando sul cross sempre da sinistra del solito Cotali, viene punito un braccio di Michele Cevoli. Rigore trasformato da Gliozzi e doppietta per lui.

Nella ripresa il primo gol con la maglia biancoazzurra del giovanissimo Gabriel Capicchioni recentemente diventato un giocatore della Virtus. L'attaccante finalizza un azione corale della Nazionale sammarinese. Nel finale il Modena trova il tris in contropiede con Pedro Mendes bravo nel fornire l'assist pulito per Defrel, per l'ex Cesena e Sassuolo basta solo appoggiare alle spalle di De Angelis, entrato al posto di Amici. Sempre con un taglio preciso, questa volta da destra, il poker del Modena. Santoro pesca e trova Pedro Mendes ed è il definitivo 4-1. Per Cevoli buoni spunti in vista dell'immediato futuro.