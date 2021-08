AMICHEVOLE La Nazionale cede di misura contro la Vis Pesaro

La Nazionale cede di misura contro la Vis Pesaro.

Sconfitta di misura per la Nazionale in amichevole contro la Vis Pesaro. Allo stadio Benelli ha deciso un gol di Tonso a metà del primo tempo che ha fissato il risultato sull'1-0 finale. Franco Varrella ha fissato per lunedì 9 il prossimo allenamento, mentre mercoledì 11 alle 18 altra amichevole a Martorano contro il Cesena.

