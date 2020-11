La Nazionale che verrà

Spero di lavorare insieme a lui aveva dichiarato Fabrizio Costantini prima della partenza della Nazionale Under 21 per la Lituania. Quel lui, era riferito a Daniele Arrigoni nuovo Direttore Tecnico della Federcalcio. Questo potrebbe ancora succedere ma non con il ruolo di C.T. della Nazionale Maggiore, come invece sembrava almeno fino ad una quarantina di giorni fa. Risultati ottenuti (due pareggi consecutivi mai successo in precedenza) e prestazioni (la Nazionale meritava la vittoria per quanto espresso sia con il Liechtenstein sia con Gibilterra) fanno pensare che difficilmente Arrigoni, in questo momento, possa decidere di voltare pagina. Non c'è ufficialità, ma la comunicazione che Costantini non sarà il nuovo C.T. della Nazionale, il diretto interessato, l'avrebbe già ricevuta.





Cosa potrebbe accadere adesso? Avanti Franco Varrella almeno per un altro anno dove la Nazionale tra marzo e ottobre giocherà 10 partite valide per le qualificazioni al mondiale del Qatar 2022 con Fabrizio Costantini vice. Questo potrebbe essere un quadro ideale ma non è detto che Varrella accetti di fare da chioccia all'ex C.T. dell'Under 21 pretendendo di continuare a lavorare con il suo staff tecnico, in questo momento il suo vice è Antonio Gespi. Potrebbe anche essere lo stesso Costantini a non accettare quel ruolo dopo le promesse che gli erano state fatte, e ad oggi, ripetiamo non c'è l'ufficialità, non verranno mantenute. Ricordiamo che la FSGC chiese a Costantini, che poi ha ottenuto, di dotarsi di patentino Uefa A, proprio per poter allenare la Nazionale Maggiore.

Altra incognita che va considerata. Franco Varrella, scadenza contratto 31/12/2020, accetterà di firmare per un solo anno e guidare la Nazionale sammarinese in qualificazioni proibitive, oppure chiederà almeno un biennale per arrivare alla prossima Nations League e provare a centrare quella vittoria solo sfiorata nella competizione appena terminata? Tutte valutazioni che verranno prese in esame a breve dalla Federcalcio in base ai suggerimenti di Arrigoni e anche di Massimo Bonini rientrato nei ranghi, anche se pare che il rapporto con il presidente Tura si sia molto raffreddato. Ultima annotazione per chiudere il quadro. Nel gennaio del 2022 ci saranno le nuove elezioni Federali ed è probabile che la FSGC non si prenda la responsabilità di sottoscrivere un biennale a qualsiasi suo tesserato (C.T. compreso) prima di quella data. Infine anche il C.T. dell'Under 21 che sembrava poter essere il vice di Costantini, Matteo Cecchetti, potrebbe essere oggetto di variazioni.