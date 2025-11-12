La Nazionale, con due ore di ritardo causa nebbia, è atterrata ad Ostrava

Volo in ritardo causa nebbia su Ostrava, città della Repubblica Ceca dove domani ore 18 con diretta su San Marino Rtv si giocherà l’amichevole internazionale Cechia - San Marino. Poco male perché la Nazionale accompagnata dal Presidente Tura dal vice Grana e dal Segretario Generale Zafferani non ha subito troppi sconvolgimenti a causa del ritardo.

Tornano in gruppo il difensore del San Marino Filippo Fabbri, il portiere Davide Colonna già convocato per delle sedute tecniche ma mai per una partita ufficiale, l’altro portiere Mirco De Angelis e l’attaccante Samuel Pancotti.

Rientra dall’infortunio al ginocchio sinistro il difensore Giacomo Benventuti. Ad Ostrava ci saranno gli immancabili tifosi della “Brigata mai una Gioia”: saranno in cinque, due italiani, un irlandese, un tedesco e uno austriaco.

Tra loro il coordinatore della Brigata Daniele Dei autore di una sorpresa molto gradita. Il tifoso, ha consegnato disegni, di momenti trascorsi insieme, realizzati della figlia Daria di 4 anni per i giocatori, Golinucci, Rossi, Colombo e Vitaioli. Un’opera anche per il CT Roberto Cevoli. La Brigata Mai una Gioia inaugurerà proprio in Repubblica Ceca il nuovo striscione sovvenzionato dalla FSGC.

Lorenzo Giardi












