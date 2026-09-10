CALCIO FEMMINILE La Nazionale di calcio femminile ricevuta dai Capitani Reggenti Giornata storica per lo sport sammarinese, a Palazzo Valloni i Capitani Reggenti Alice Mina e Vladimiro Selva hanno ricevuto la squadra guidata dalla ct Giulia Domenichetti.

Una giornata destinata a rimanere nella storia dello sport e del calcio sammarinese. È la data zero del percorso che porterà al debutto della nazionale maggiore femminile nelle amichevoli contro Liechtenstein e Gibilterra tra qualche mese. “Abbiamo aperto una porta che prima non esisteva”, ha ricordato il Segretario di Stato per lo Sport Rossano Fabbri, “Una porta che deve rimanere aperta e essere punto di riferimento per le atlete”.

C'è l'emozione della prima volta davanti alla più alta istituzione della Repubblica di San Marino. C'è un gruppo di atlete pronte a queste avventura. “Il calcio femminile”, ha ricordato la Reggenza, “ha vissuto una vera e propria rivoluzione, abbattendo pregiudizi”. I Capitani Reggenti, Alice Mina e Vladimiro Selva hanno sottolineato come: “Non è la dimensione a fare la forza di una nazione, ma la qualità dei suoi valori, la compattezza e la tenacia delle sue persone”. Grande soddisfazione da parte della FSGC per questo giorno storico. Marco Tura Ad accompagnare la squadra, la ct Giulia Domenichetti, la prima allenatrice della Nazionale di calcio femminile di San Marino.

Nel video le interviste con Marco Tura - presidente FSGC e Giulia Domenichetti Ct San Marino

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