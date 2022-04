La Nazionale di Futsal ad Amburgo per inseguire il suo sogno

Quattro gradi all'ora di pranzo. Qui l'inverno è mitteleuropeo e ancora bello saldo sul ponte di comando. La Nazionale di Futsal scarica i bagagli e carica le batterie. Domani comincia il Gruppo A di Qualificazione al Campionato del Mondo. San Marino è con i padroni di casa della Germania, Gibilterra e Montenegro squadra di prima fascia che i ragazzi di Osimani incontreranno domani alle 15 in quello che è almeno sulla carta un debutto piuttosto complicato. Nel pomeriggio più di un'ora di pullman nel traffico infernale di Amburgo per arrivare alla CU Arena e svolgere l'unico allenamento prima della partita. Non c'è Francesco Stolfi, trattenuto a San Marino da impegni di lavoro. C'è William Cavalli. Per lui è il debutto assoluto con la Nazionale A.

Nel video l'intervista a William Cavalli (Laterale Futsal San Marino)