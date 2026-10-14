FUTSAL La Nazionale di futsal in partenza per la Futsal Week October Cup Si giocherà in Croazia dal 14 al 18 ottobre. La squadra di Osimani affronterà Marocco Under 21, Groenlandia e una tra Francia Under 21, Cina e Svizzera

La Nazionale di futsal in partenza per la Futsal Week October Cup.

La Nazionale sammarinese di Futsal è in partenza per la Croazia, dove sarà impegnata nella Futsal Week October Cup, torneo internazionale in programma a Poreč dal 14 al 18 ottobre 2026. I Titani, guidati dal CT Roberto Osimani, inseriti nel Gruppo B, faranno il loro esordio nella competizione giovedì 15 ottobre alle ore 18:15, affrontando il Marocco Under 21. Il giorno seguente, venerdì 16 ottobre, alla stessa ora, sarà invece la volta della sfida contro la Groenlandia.

L'ultimo impegno del torneo è previsto per domenica 18 ottobre. L'avversario della nazionale sarà determinato in base ai risultati e al piazzamento finale nel Gruppo B: i biancazzurri affronteranno infatti la squadra che concluderà il Gruppo A nella medesima posizione, tra Francia Under 23, Cina e Svizzera. La partecipazione alla Futsal Week ormai appuntamento ricorrente negli anni, rappresenta un'importante occasione di confronto internazionale per la Nazionale sammarinese di Futsal, chiamata a misurarsi con avversarie di diverse realtà.

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Johnny Barbano (Cesena, 2006), Mattia Beccari (Virtus, 2006), Matteo Chezzi (La Fiorita, 2006), Nicholas Cola (Tre Penne, 2005), Marco De Angelis (Murata, 1999), Gabriele Dolcini (Virtus, 2006), Andrea Ercolani (La Fiorita, 1997), Gabriele Giulianelli (Taurus Bellaria, 1998), Daniele Maiani (Pennarossa, 1993), Elia Michelotti (Libertas, 2001), Cristian PAra (Murata, 2002), Elia Pasqualini (La Fiorita, 1997), Mattia Protti (Murata, 1993), Samuel Toccaceli (Pennarossa, 1996), Luca Zafferani (Virtus, 1997).





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