FUTSAL La Nazionale di Futsal torna al lavoro

Sul parquet di Acquaviva la Nazionale sammarinese di futsal si è ritrovata agli ordini del commissario tecnico Roberto Osimani per riprendere gli allenamenti. Gruppo piuttosto dimezzato a causa di alcuni infortunati, altri al rientro dalle vacanze, ma soprattutto dai nazionali impegnati con il Fiorentino, che entro il weekend partiranno alla volta di Berna, in Svizzera, dove si disputerà il primo turno della Champions League. Sono stati aggregati per le sessioni di agosto anche alcuni ragazzi dell'Under 19: si tratta di William Cavalli, Lorenzo Cecchini, Mattia Menghi, Giuliano Sensoli e Yuri Rossi.

Anche quest'anno San Marino potrebbe prendere parte alla Futsal Week. Un torneo, la cui prima edizione risale al 2013, che ha l'obiettivo di riunire i Paesi che condividono una passione per il futsal. Potrebbe essere un palcoscenico molto importante per i giovani talenti sammarinesi e per testare eventuali schemi e condizione. Tutto ciò in vista dei primi impegni ufficiali, che vedranno impegnata la Nazionale a Gennaio 2023 per le qualificazioni ai prossimi Mondiali del 2024. Dopo lo storico passaggio del girone di qualificazione degli europei nel 2020, San Marino proverà a centrare un'altra impresa.

