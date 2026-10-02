NATIONS LEAGUE La Nazionale di Roberto Cevoli è in Ungheria La terza sfida di Nations League contro la Bielorussia si giocherà domani, con diretta su San Marino RTV, su campo neutro.

Le luci di Budapest accolgono la nazionale di San Marino al termine del volo che ha portato in Ungheria i biancoazzurri da Rimini. La terza, delle quattro sfide di Nations League dei Titani si gioca su campo neutro contro la Bielorussia.

Avversario già affrontato nella prima edizione della Nations League nel 2018, con due ko per 5-0 a Minsk e 2-0 sul Titano. Per la prima volta San Marino giocherà più di due gare ravvicinate. Per l’occasione il ct Roberto Cevoli ha convocato 26 giocatori dei quali 4 arriveranno alla vigilia della sfida dopo l’impegno avuto con l’under 21 contro i pari età della Spagna. San Marino riparte dalla buona prova contro l’Albania, partita nella quale Edoardo Colombo è stato protagonista di alcuni interventi di ottimo livello.

(Nel video l'intervista con Edoardo Colombo, portiere San Marino)

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