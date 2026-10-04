La nazionale di San Marino è in Albania

Michele Cevoli, difensore San Marino

Dall’Ungheria all’Albania, la Nations League di San Marino passa per Tirana, sede della quarta sfida della Nazionale. Quella di martedì sera, con diretta su San Marino RTV sul canale 550 del digitale terrestre, sarà il sesto confronto tra le due squadre.

Dall’andata i Titani si portano dietro una bella prestazione, che meritava miglior sorte, dalla sfida di Budapest la convinzione che il percorso sia quello giusto, al netto di quei dettagli che spesso e volentieri stanno facendo la differenza.

In Albania sono 24 i giocatori a disposizione di Roberto Cevoli che non potrà contare sugli squalificati Nicola Nanni, già tornato a disposizione del club e Bartolomeo Riggioni, sul quale pende la squalifica maturata in under 21 che lo esclude anche da questa gara vista la concomitanza della partita della squadra di Cecchetti.

Tra i più impiegati in questo momento anche il difensore Michele Cevoli.



(Nel video l’intervista con Michele Cevoli, difensore San Marino)







