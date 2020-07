La Nazionale di San Marino è tornata al lavoro

Ritorno in campo per la Nazionale sammarinese in vista dei prossimi impegni in Nations League contro Liechtenstein e Gibilterra. Agli impegni ufficiali si aggiungeranno le due amichevoli contro la Slovenia, il 7 ottobre e, notizia di oggi, contro la Lettonia al San Marino Stadium il prossimo 11 novembre. Gruppo numeroso agli ordini del ct per il primo stage della Nazionale. Tra le novità il portiere Alex Stimac e il difensore Dante Carlos Rossi.