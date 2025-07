La Nazionale di San Marino sfida il Modena

Amichevole di prestigio sabato 2 agosto alle ore 17:30 a Fanano di Modena, dove la Nazionale di San Marino guidata dal ct Roberto Cevoli sfiderà il Modena di Andrea Sottil. Un tuffo nel passato per il tecnico sammarinese che ritrova la sua ex squadra da avversario dopo aver vestito la maglia dei canarini ottenendo una doppia promozione dalla serie C alla serie A. Lo scopo della partita, oltre per prepare i recipro impegni, debutto in serie B contro la Sampdoria a Genova per il Modena e la sfida casalinga contro la Bosnia Erzegovina per San Marino nelle qualificazioni ai mondiali, ha anche l'importante fine benefico di raccogliere fondi per i progetti pediatrici dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Modena e dell’Istituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino (ISS).