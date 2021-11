QUALIFICAZIONI MONDIALI La Nazionale è a Budapest: domani la sfida all'Ungheria I biancazzurri di Varrella sono atterrati nella capitale magiara in vista del match di domani sera (20.45) alla "Puskas Arena". Penultimo impegno nelle qualificazioni a Qatar 2022 e tre novità tra i convocati del CT: Marconi, Quaranta e Mattia Ceccaroli.

Lo scorso 28 marzo, allo “Stadium”, fu 3-0 per l'Ungheria con ben 3 rigori assegnati ai magiari: due segnati – uno da Szalai, uno da Nikolic - l'altro sbagliato dall'ex Palermo Sallai. O, meglio, respinto alla grande da un super Elia Benedettini che, quasi 8 mesi dopo, difenderà i pali della porta sammarinese anche nella futuristica “Puskas Arena” per il penultimo impegno – l'ultimo in trasferta – della Nazionale nelle qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022. Dopo la positività riscontrata nel gruppo squadra biancazzurro sono cambiati i convocati di Franco Varrella alla vigilia della partenza per Budapest, in vista della sfida in programma domani sera alle ore 20.45.

[Banner_Google_ADS]



Fatta eccezione per l'attacco, dove manca il lungodegente Berardi mentre per il resto ci sono i “soliti” Nanni, Vitaioli, Hirsch e David Tomassini, c'è una novità per reparto nei 23 portati in Ungheria dal CT: tra i portieri il secondo del Pennarossa Eugenio Marconi, in difesa l'ex Under 21 Filippo Quaranta e a centrocampo Mattia Ceccaroli, sorpresa di questo inizio di stagione con la maglia del Domagnano. Non ci saranno – oltre al capitano Davide Simoncini, squalificato – Censoni, Zafferani e Zavoli. Quello della “Puskas Arena” sarà il sesto confronto tra San Marino e Ungheria: al momento gli uomini di Marco Rossi - “allievo” di Varrella - sono avanti 5-0 nei precedenti e cercheranno di far 6 per tenere vive le speranze di agguantare il secondo posto occupato, al momento, dalla Polonia. Sul versante biancazzurro nuovo impegno ostico anche se i Titani – come obiettivo – hanno quello di trovare un gol che, lontano dalle mura amiche, manca dall'amichevole con il Kosovo a giugno e, in gara ufficiale, dal centro di Mirko Palazzi in Azerbaigian nel 2017.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: