La Nazionale è a Cipro, Cevoli: "Sappiamo di aver intrapreso un bel percorso"

La prima fermata sulla via del Mondiale è sull'Isola di Cipro. È il debutto contro i padroni di casa in un girone che comprende anche Austria, Bosnia Herzegovina. E se l'importante era esserci e partecipare, appunto era, perché la Nations League ha recentemente detto che i risultati non sono più un miracolo se scatta la fiducia in quello che si fa e come lo si fa. Pensieri in una Larnaca ventosa con la primavera che è alle porte, ma non ha fretta e Roberto Cevoli nella pancia dello stadio a incontrare i giornalisti per le parole della vigilia:

"La mentalità è incisa per cambiare i risultati. Questi ragazzi l'hanno fatto con grande volontà, con grande attenzione. I risultati li hanno avuti, quindi questo ci deve far credere che la strada è quella giusta e che possiamo migliorare ancora".

Tra l'altro noi abbiamo sempre detto che manca un pizzico di esperienza. Tu invece hai risposto portando una squadra ancora più giovane:

"I giovani ci stanno dando molto, quindi è giusto dargli fiducia, perché mi hanno dato poi grandissime risposte. Non vedo perché non si possa continuare a lavorare con i giovani".

Contro Cipro avete giocato, era un'amichevole, a giugno. Che partita ti aspetti domani rispetto all'amichevole?

"Sono cambiati molto. Nel frattempo hanno cambiato due allenatori, quindi forse anche come mentalità c'è qualcosa di diverso. Adesso non possiamo avere delle informazioni maggiori, perché l'ultimo allenatore l'hanno cambiato dopo l'ultima partita. Ci saranno sicuramente qualche sorpresa, però più che Cipro io penso di riuscire a concentrarmi sui miei, perché hanno le qualità e le possibilità di fare una buona partita. Ci siamo preparati bene, adesso facciamo la rifinitura e poi vediamo quello che viene fuori".

L'allenamento serale sul campo, che sarà quello della partita, per provare le ultime cose dopo aver lavorato tanto sulla testa di un gruppo, al contempo giovane e maturo che si è guadagnato il lusso di poterci fare un pensierino, sempre, senza assilli, ma a testa alta e senza rese preventive".

