QUALIFICAZIONI EURO2024 La Nazionale è a Lubiana: domenica la sfida alla Slovenia Dopo lo 0-2 all'esordio contro l'Irlanda del Nord, la Nazionale del CT Fabrizio Costantini è già pronta a tornare in campo domani contro la Slovenia nella seconda giornata delle qualificazioni a Euro2024. Si gioca alle 18 con diretta su RTV Sport.

Dal “San Marino Stadium” allo “Stozice” di Lubiana: non c'è un attimo di tregua per la Nazionale di Fabrizio Costantini che, a distanza di soli 3 giorni dalla sconfitta casalinga contro l'Irlanda del Nord, torna già in campo per il secondo match delle qualificazioni ad Euro2024. Questa volta l'avversario è la ben più quotata Slovenia, capace all'esordio di rimontare il Kazakistan e imporsi per 2-1 con le reti di Brekalo e Vipotnik. La selezione guidata dal Commissario Tecnico Matjaz Kek ha, nel proprio organico, giocatori importanti e conosciuti a livello mondiale: su tutti Jan Oblak, portiere dell'Atletico Madrid tra i migliori in circolazione. In attacco il pericolo numero uno si chiama Benjamin Sesko, attaccante del Salisburgo e già promesso sposo del Lipsia nella nuova stagione. Talentino classe 2003, già 5 gol con la maglia della nazionale slovena. Tra i convocati anche varie conoscenze del calcio italiano: dal terzino dell'Empoli Stojanovic ai due perni dell'Udinese di Sottil, Bijol in difesa e Lovric a centrocampo.

Sfida proibitiva per i Titani? Probabilmente si, anche considerando i precedenti. 5 le partite giocate prima di quella di domani sera: a San Marino doppia vittoria della Slovenia per 2-0 e 3-0, ancora peggio in trasferta dove sono arrivati un 5-0 nel 2009, un 6-0 nel 2015 e un 4-0 nell'amichevole del 2020, ultimo incrocio tra le due nazionali. Ma i biancazzurri non possono e non devono partire battuti, anche alla luce della buona prova offerta tra le mura amiche contro l'Irlanda del Nord. Un San Marino attento in difesa e che ha pagato le uniche due sbavature, ma anche propositivo in impostazione. A Lubiana si dovrà ripartire da questi punti positivi. Tra i 23 convocati di Costantini esce Mirko Palazzi, infortunatosi giovedi con i britannici, ed entra Tommaso Zafferani. Potrebbe esserci qualche cambio tra gli 11 titolari: le ultime ore saranno decisive per sciogliere i dubbi. Si gioca alle ore 18, Slovena-San Marino sarà in diretta su RTV Sport e in streaming sul sito dell'emittente.

Questi i convocati di San Marino:

Portieri: Aldo Simoncini, Simone Benedettini, Elia Benedettini

Difensori: Manuel Battistini, Michele Cevoli, Alessandro D'Addario, Roberto Di Maio, Filippo Fabbri, Simone Franciosi, Dante Carlos Rossi, Alessandro Tosi

Centrocampisti: Michael Battistini, Lorenzo Capicchioni, Luca Ceccaroli, Alessandro Golinucci, Lorenzo Lazzari, Lorenzo Lunadei, Tommaso Zafferani

Attaccanti: Filippo Berardi, Josè Adolfo Hirsch, Nicola Nanni, Danilo Rinaldi, Matteo Vitaioli

